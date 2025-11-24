AKTIE IM FOKUS: Bayer winkt nach starken Pharma-Studiendaten Jahreshoch
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Studienergebnisse mit dem Gerinnungshemmer Asundexian haben am Montagmorgen die Aktien von Bayer angetrieben. Auf der Handelsplattform kosteten die Papiere der Leverkusener vorbörslich wieder etwas mehr als 30 Euro und erholten sich damit gegenüber dem Xetra-Schluss vor dem Wochenende um fast 9 Prozent. Im Chart winkt ein Ausbruch auf das höchste Niveau seit dreizehn Monaten.
Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser von JPMorgan. Sein Kollege James Quigley von Goldman Sachs taxiert das globale Marktpotenzial für Asundexian auf 3 Milliarden Euro.
Der Studienerfolg sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich, so Quigley. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser./ag/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen