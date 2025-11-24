AKTIE IM FOKUS: Bayer winkt nach starken Pharma-Studiendaten Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Studienergebnisse mit dem Gerinnungshemmer Asundexian haben am Montagmorgen die Aktien von Bayer angetrieben. Auf der Handelsplattform kosteten die Papiere der Leverkusener vorbörslich wieder etwas mehr als 30 Euro und erholten sich damit gegenüber dem Xetra-Schluss vor dem Wochenende um fast 9 Prozent. Im Chart winkt ein Ausbruch auf das höchste Niveau seit dreizehn Monaten.

Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser von JPMorgan. Sein Kollege James Quigley von Goldman Sachs taxiert das globale Marktpotenzial für Asundexian auf 3 Milliarden Euro.

Der Studienerfolg sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich, so Quigley. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser./ag/mis