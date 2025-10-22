Porsche Automobil Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche Automobil
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 34,21 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:46 Uhr rutschte die Porsche Automobil-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 34,21 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,64 EUR. Bisher wurden heute 91.556 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,10 EUR. 20,14 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil-Aktie 10,96 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 36,71 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR umgesetzt.
Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.
In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie
DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet
Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen