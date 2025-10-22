DAX24.318 -0,1%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Porsche Automobil im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche Automobil

22.10.25 12:04 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche Automobil

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 34,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,15 EUR -0,51 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr rutschte die Porsche Automobil-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 34,21 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,64 EUR. Bisher wurden heute 91.556 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,10 EUR. 20,14 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil-Aktie 10,96 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 36,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 1,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche Automobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil rechnen Experten am 17.11.2026.

In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
10:06Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:06Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

