Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 34,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 34,45 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,45 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.949 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,10 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 16,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 13,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil.

In der Porsche Automobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

