DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
So bewegt sich Porsche Automobil

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag in Rot

23.10.25 09:22 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil. Das Papier von Porsche Automobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 34,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
34,16 EUR -0,12 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 34,33 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.568 Porsche Automobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 41,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Bei 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,71 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
