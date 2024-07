Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 70,36 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 1,2 Prozent. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.271 Porsche-Aktien.

Am 04.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 65,43 Prozent Luft nach oben. Am 19.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 3,52 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,25 EUR.

Am 26.04.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

