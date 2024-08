Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 69,70 EUR.

Bei der Porsche-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 69,70 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,86 EUR. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 69,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,80 EUR. Bisher wurden heute 16.885 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2023 erreicht. Gewinne von 62,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 65,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,80 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 98,38 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

