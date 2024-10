Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,40 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 71,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 70,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.686 Porsche-Aktien.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,24 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 12,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer