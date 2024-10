Porsche Aktie News: Porsche steigt am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 71,66 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,66 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,44 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 171.834 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,56 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 34,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2024 (63,68 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,45 Mrd. EUR gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,44 EUR je Aktie.

