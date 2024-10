Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,62 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,62 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,44 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 27.448 Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 34,82 Prozent Luft nach oben. Bei 63,68 EUR fiel das Papier am 23.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,09 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

