Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 57,44 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 57,44 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie sank bis auf 57,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,20 EUR. Bisher wurden heute 138.940 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 68,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,58 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 3,24 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,88 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,28 EUR je Aktie belaufen.

