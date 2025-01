Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 58,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 58,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 58,54 EUR. Bei 58,02 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.437 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 65,34 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,58 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,83 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 18.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

