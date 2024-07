Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 67,04 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 67,04 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 65,66 EUR. Bei 69,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 887.753 Porsche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,40 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 73,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 65,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Porsche-Aktie.

