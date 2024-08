Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 68,48 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 68,48 EUR. Bei 68,48 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.330 Porsche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 65,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 65,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 4,12 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,38 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Porsche-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Porsche-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Porsche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy