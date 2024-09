Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,78 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 70,78 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 71,12 EUR zu. Die Porsche-Aktie sank bis auf 70,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.265 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 31,05 Prozent niedriger. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,00 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,38 EUR.

Am 24.07.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,45 Mrd. EUR gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im DAX

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus

Porsche-Aktie: UBS AG vergibt Buy