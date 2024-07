Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 69,18 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 69,18 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie legte bis auf 70,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 68,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 291.599 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,55 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 40,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,66 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 5,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,13 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

