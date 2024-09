Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Dienstagmittag ins Minus

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 68,80 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 68,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 68,78 EUR. Bei 69,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 52.479 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 32,98 Prozent niedriger. Bei 65,12 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 24.07.2024 vor. Das EPS lag bei 1,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je Porsche-Aktie.

