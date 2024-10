Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 68,98 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 68,98 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 68,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,62 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 95.830 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 28,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 63,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,88 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

