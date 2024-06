Porsche Aktie News: Porsche kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 77,12 EUR.

Die Porsche-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 77,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 77,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 76,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.718 Porsche-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 120,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 35,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,48 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,28 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,50 EUR aus.

Porsche veröffentlichte am 26.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen