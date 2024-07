Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 69,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 69,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 69,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,42 EUR. Zuletzt wechselten 10.272 Porsche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,55 EUR) erklomm das Papier am 14.07.2023. 66,40 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 65,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 26.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Chinesischer Automarkt im Juni weiter unter Druck

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer