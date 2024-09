Porsche Aktie News: Porsche büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 66,84 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 66,84 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 66,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,50 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 124.203 Aktien.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,65 EUR an. Gewinne von 53,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 65,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,88 EUR an.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 10,45 Mrd. EUR gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

