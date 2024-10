Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Porsche im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 70,42 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 70,42 EUR. Bei 70,64 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 205.791 Porsche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 96,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,12 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,68 EUR. Abschläge von 9,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,88 EUR aus.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

