Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 45,46 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 45,46 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,65 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 189.239 Porsche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,16 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 47,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 12,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,78 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 03.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 30.07.2025 gerechnet. Porsche dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Porsche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Porsche-Aktie gibt nach: UBS senkt Kursziel