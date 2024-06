Porsche Aktie News: Porsche tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Bei der Porsche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 76,28 EUR.

Mit einem Kurs von 76,28 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 77,20 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,20 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,98 EUR. Bisher wurden heute 93.683 Porsche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 120,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 5,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Porsche-Aktie.

