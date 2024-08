Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 66,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 66,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 66,38 EUR. Mit einem Wert von 67,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 207.356 Aktien.

Bei 111,45 EUR markierte der Titel am 05.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 67,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Porsche-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Porsche-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Porsche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy