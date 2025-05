Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kurs der Porsche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 44,06 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 44,06 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,75 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 173.135 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 95,55 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,24 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

