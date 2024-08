Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 67,02 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 67,02 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 65,98 EUR ein. Mit einem Wert von 68,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 360.138 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 39,13 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 65,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 2,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 98,38 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

