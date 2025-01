Porsche Aktie News: Porsche verliert am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 59,40 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 59,40 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,56 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.603 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 38,48 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 55,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,11 Mrd. EUR, gegenüber 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,12 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 18.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

