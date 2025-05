Porsche Aktie News: Porsche am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 45,48 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 45,48 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 46,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 242.354 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 86,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 89,45 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 12,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

