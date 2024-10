Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 70,48 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 70,48 EUR zu. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.307 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,68 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 10,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 25.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

