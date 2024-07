Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Montagvormittag an Boden

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 71,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 71,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Bisher wurden heute 11.085 Porsche-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,55 EUR) erklomm das Papier am 14.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Bei einem Wert von 65,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,04 Prozent.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 26.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

