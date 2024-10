Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 68,74 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 68,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 68,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.589 Porsche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (96,56 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 7,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,88 EUR aus.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

