Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 59,16 EUR.

Das Papier von Porsche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 59,16 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 57,68 EUR. Bei 59,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 237.981 Porsche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 55,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 6,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,88 EUR an.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,31 EUR je Porsche-Aktie.

