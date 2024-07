Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Vormittag

Porsche im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 75,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:05 Uhr 3,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 75,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.797 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 115,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 34,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 65,66 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,69 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 26.04.2024. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

