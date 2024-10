Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 68,96 EUR nach.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,8 Prozent auf 68,96 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.257 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. 40,02 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 86,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Varta-Aktie im Rallymodus: Vertrag mit Porsche wegen Lithium-Zellen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester