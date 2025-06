Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 42,73 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,73 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 43,50 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.055 Porsche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,14 EUR erreichte der Titel am 12.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,19 Prozent. Bei 40,43 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 5,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,72 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 8,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,22 EUR je Aktie.

