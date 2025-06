Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Minusbereich

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,45 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 42,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 41,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.715 Porsche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 76,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 44,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 5,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Am 29.07.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Porsche-Aktie.

