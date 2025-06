Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 42,40 EUR ab.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 42,40 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie sank bis auf 41,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 183.838 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,34 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 49,72 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

Hot Stocks heute: Dollarabwertung I Porsche Shortsellers Liebling I NVIDIA