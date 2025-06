Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 42,34 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 42,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 41,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,38 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 30.929 Aktien.

Am 12.07.2024 markierte das Papier bei 76,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 79,83 Prozent zulegen. Bei 40,43 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 4,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,72 EUR aus.

Am 29.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

Hot Stocks heute: Dollarabwertung I Porsche Shortsellers Liebling I NVIDIA