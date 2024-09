Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Kursplus

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 65,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 66,02 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.714 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,05 EUR an. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 35,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 64,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,49 Prozent.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,63 EUR.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Auto-Werte wegen schwächelnder Nachfrage auf den Verkaufszetteln - Aktien von BMW, Mercedes, VW & Co. geben ab

Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Porsche-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag fester