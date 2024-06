Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 72,62 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 72,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 72,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.174 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 39,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 0,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

