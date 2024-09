Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 67,06 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 67,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 67,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,68 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 126.430 Aktien.

Bei 102,05 EUR markierte der Titel am 14.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,18 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 4,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,63 EUR aus.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus