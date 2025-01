Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 60,58 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 60,58 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 61,12 EUR. Bei 59,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 380.920 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,39 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,58 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,57 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

