Porsche Aktie News: Porsche am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 69,78 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 69,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 69,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 461.362 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 120,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,00 EUR fiel das Papier am 13.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 104,50 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

