Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 65,98 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 66,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 13.353 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 51,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 64,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 2,52 Prozent sinken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,47 EUR je Porsche-Aktie.

