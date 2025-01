Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 59,94 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 59,94 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,10 EUR. Bisher wurden heute 227.455 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,58 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 7,27 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,14 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,31 EUR je Porsche-Aktie.

