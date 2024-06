Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 70,66 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 70,66 EUR. Bei 70,84 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.832 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 117,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2024 bei 69,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 2,35 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 26.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Aktie aus.

