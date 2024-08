Porsche Aktie News: Porsche macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 67,84 EUR zu. Bei 68,04 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 238.448 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 105,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (65,12 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,01 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 98,38 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 24.07.2024. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,49 EUR je Aktie.

