Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Porsche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 67,24 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,16 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,10 EUR. Zuletzt wechselten 118.603 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2023 auf bis zu 99,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 32,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 64,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,34 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

