Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 67,62 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 67,62 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 66,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,50 EUR. Bisher wurden heute 133.166 Porsche-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,56 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 42,80 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2024 bei 63,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,83 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 24.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,35 EUR je Porsche-Aktie.

