Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 67,70 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 67,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 66,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232.015 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 42,63 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,94 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,75 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 24.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 10,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

